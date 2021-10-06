6 معلومات عن فيلم «No Time to Die» بعد تحطيمه لشباك التذاكر

استطاع فيلم «No Time to Die»، أحدث أفلام العميل البريطاني جيمس بوند، للنجم العالمي دانيال كريج، تحقيق أعلى إيرادات في المملكة المتحدة، ووفقاً لصحيفة «ذا صن»، ومن المتوقع أن يكون هذا الفيلم هو ثالث أفلام النجم نجاحاً على المستوى الدولي، وذلك بعد تأجيل إصداره بسبب انتشار وباء «كورونا».

وفي السطور يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن فيلم «No Time to Die».

فيلم «No Time to Die»

يحقق أعلى المشاهدات منذ بداية عرضه واستطاع فيلم «No Time to Die»، تحقيق إيرادات كثيرة وصلت لـ 7 ملايين دولار، وذلك بحسب موقع بوكس أوفيس، بعد 24 ساعة من عرضه.

أقيم العرض الخاص لفيلم «No Time to Die»، في قاعة رويال الملكية بلندن، واستطاعه عقب عرضه الحصول على العديد من التقييمات الإيجابية، وردود الفعل المبهرة.

فيلم «No Time to Die» يسلط الضوء على 5 أماكن سياحية حول العالم

وسلط فيلم «No Time to Die»، الضوء على العديد من الأماكن السياحية الخاطفة للأنظار، خاصةً لوجود العديد من أحداث المغامرة التي تعيشها شخصية جيمس بوند الشهيرة، ما دفعهم للسفر إلى العديد من الأماكن.

وتوجد بأحداث فيلم «No Time to Die»، منزل خاص لجيمس بوند على شاطئ جامايكا الساحر، كما سافر بنا هذا الفيلم إلى إيطاليا الساحرة، تحديداً مدينة ماتيرا، وذلك خلال أحداث المغامرة التي يعيشها جيمس بوند، وتشتهر هذه المدينة بالكثير من الإطلالات البانورامية الساحرة لتشاهد مناطقها الأثرية.

وكانت لمدينة النرويج الحظ الأكبر في فيلم «No Time to Die»، لأنها تعد بمثابة المنطقة الافتتاحية في العرض الدرامي، خاصةً أنها موقع سياحي متميز، فتجذب أنظار المشاهد، كما كانت جزر فارو بمثابة، المخبأ السري للعميل 007، وذلك من أجل التخطيط لمغامراته المختلفة، خاصةً لتميزها بالهدوء، والطبيعة الساحرة، كما أعطى أيضاً لمدينة لندن دوراً مهماً وحيوياً.

أحداث فيلم «No Time to Die»

وعن أحداث فيلم «No Time to Die»، فإنه يدور حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة، لكي يتمتع بحياة هادئة في جاميكا، ولكن هدوء حياته لم يدم طويلاً، حيث حضر صديقه القديم فيليكس ليتر، من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن هنا تأتي مغامرات بوند، كما يعد هذا الفيلم من إخراج كارى جوجى فوكوناجا.