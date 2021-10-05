«معلومات الوزراء» يطلق موقعا لعرض استطلاعات الرأي ومسوحه الميدانية

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موقعا عبر شبكة الإنترنت، لعرض استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية التي يجريها، وعنوانه http://popc.idsc.gov.eg، وذلك في إطار حرص الحكومة على اتباع نهج الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات على اختلاف أنواعها وأشكالها للمواطن المصري، وانطلاقا من سياسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التي تهدف لإتاحة المعلوماتية بالصور كافة، ووفق مختلف الأدوات العصرية، وبالصورة التي تتيح للمواطن ولوسائل الإعلام، البدائل المختلفة للوصول للمعلومات باعتبارها حق مكفول للجميع.

ويعرض الموقع بحسب بيان عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية التي أجراها مركز استطلاعات الرأي العام التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال السنوات الماضية، مدعمة بالنتائج التفصيلية والرسوم البيانية التي تتيح للقارئ تحليلا متعمقا لجوانب الموضوع محل الاستطلاع أو المسح، ورؤية شاملة لتوجهات الرأي العام تجاهه.

يتضمن الموقع استطلاعات متنوعة مقسّمة إلى فئات

ويتضمن الموقع استطلاعات متنوعة جرى تصنيفها إلى عدة فئات، تشمل استطلاعات «اجتماعية، اقتصادية، سياسية، صحية، تكنولوجية، تعليمية، وموضوعات أخرى»، وأبرزها استطلاعات بشأن مدى استعداد المواطنين للتقديم على هجرة دائمة، ورؤية المصريين لخطورة فيروس كورونا، ورأيهم في حصول الأطفال على اللقاح، ومدى تفضيلهم لشراء الأثاث المصري، ودرجة تأييدهم لإصدار البنك المركزي للعملات البلاستيكية، ورأى الشركات ومدى استفادتها من مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكتروني، إلى غير ذلك من الموضوعات المتنوعة.

يعتمد الموقع على الهاتف الأرضي لجمع بيانات الاستطلاعات

ويشتمل الموقع على منهجية إجراء الاستطلاعات والمسوح التي يجريها مركز الاستطلاعات التابع لمركز المعلومات، والتي تعتمد على الهاتف الأرضي كوسيلة جمع البيانات وأضيف لها في يونيو 2014 الهاتف المحمول، بهدف تحقيق تمثيل أفضل للمجتمع في ظل التزايد السريع لخطوط الهاتف المحمول، إلى أن تم استبعاد الهاتف الأرضي والاعتماد فقط على المحمول اعتبارا من مارس 2021، لاستهداف العينة التي تم اقتصارها على البالغين (18 سنة فأكثر) مع الاعتماد على الهاتف الأرضي فقط في الاستطلاعات التي تستهدف أرباب الأسر، إضافة لذلك تتضمن المنهجية تحليلا إحصائيا يتكون من عدة خطوات هي تنقيح البيانات، والتحليل الكيفي للأسئلة المفتوحة، والتحليل الكمي للأسئلة المغلقة، وتطبيق الأوزان النسبية.

يذكر أنّ مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أُنشئ في يوليو 2003، كأول جهة مصرية حكومية متخصصة في قياسات الرأي العام، باستخدام الأساليب الحديثة في جمع البيانات لاستطلاع آراء المواطنين حول مختلف القضايا وقياس اتجاهاتهم نحو القرارات والسياسات والقوانين المختلفة بحيادية ووفقاً للمعايير الدولية المحكمة.

وتمثلت رؤية المركز منذ نشأته في الريادة والتميز في مجال قياسات الرأي العام على المستويين المحلي والإقليمي، لخدمة المواطن وصانع القرار، عن طريق دعم عمليات صنع القرار والتخطيط ووضع السياسات العامة، ليس فقط لرئاسة مجلس الوزراء بل امتد دورها إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة داخل المجتمع المصري.