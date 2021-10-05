تحرير مخالفات تموينية لـ 67 مخبزا في المنيا

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات، لضمان سلامة الغذاء وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف حملات المرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات المرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية وكافة القطاعات الخدمية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق عملية الانضباط.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 80 مخالفة تموينية متنوعة منها، 67 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت ما بين «خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – قضايا أخرى تموينية متنوعة»، كما تم ضبط 13 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين «منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية - وعدم الإعلان عن أسعار – منتجات منتهية الصلاحية»، مؤكداً استمرار جهود المديرية في تنظيم الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت مديرية تموين المنيا أعلنت أمس عن تحرير 58 مخالفة للمخابز البلدية بعدد من المراكز والقرى، شملت المخالفات سوء إنتاج الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، ونقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، كما تم ضبط 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، حيث تنوعت المخالفات ما بين: «منتجات مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية».