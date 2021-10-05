الملايين يتجهون إلى «تيليجرام» و«سيجنال» بعد توقف فيسبوك.. «مصائب قوم»

على غرار المثل القائل «مصائب قوم عند قوم فوائد»، تحولت خسارة شركة فيسبوك Facebook إلى مكسب لوسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث ظلت شبكة Twitter على الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي في تغريدة له بتأييده لتطبيق المراسلة الخاص سيجنال Signal كبديل لتطبيق WhatsApp، حيث سجل Signal ملايين المستخدمين الجدد أمس خلال فترة العطل لتطبيقات شركة فيسبوك.

بينما صعد تيليجرام Telegram، الذي تعكس وظائفه عن كثب وظيفة WhatsApp، إلى 55 درجة ليتصدر مخطط تنزيل هواتف أيفون iPhone في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع Sensor Tower.

وشهد تطبيق سيجنال Signal وتليجرام Telegram، وهما تطبيقان خاصان للمراسلة، زيادة في التنزيلات واشتراكات المستخدمين خلال فترة التوقف الممتدة لشبكة تطبيقات وخدمات Facebook Inc.

وعانى موقع فيسبوك Facebook من انقطاع دام ست ساعات امتد عبر تطبيق WhatsAppو messenger، والشبكة الاجتماعية الرئيسية وتطبيق مشاركة الصور Instagram، مما أدى إلى إغلاق العديد من مستخدميها العالميين البالغ عددهم 2.7 مليار.

وأدى الموقف إلى إعاقة بعض موظفي الشركة ودفع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى تقديم اعتذار عام.

آلاف الغرف في كلوب هاوس تحدثت عن عطل فيسبوك

وقالت متحدثة باسم الخدمة، إن آلاف الغرف على تطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse، كان الناس يتحدثون عن انقطاع التيار، مضيفة أن جميع مقاييسها الرئيسية ارتفعت.

60 مليون دولار خسائر فيس بوك بعد الانقطاع

وأضافت أن تركيز شبكة سيجنال Signal على الخصوصية - المعبر عنه في سياستها بعدم جمع أي بيانات عن مستخدميها، تجنب المواقف التي قد تضغط فيها الحكومات عليها للكشف عن معلومات التعريف الشخصية - جعلها مفضلة للاتصالات الآمنة.

كما أضافت تليجرام Telegram أيضًا تاريخيًا ملايين المستخدمين في أعقاب انقطاع WhatsApp الرئيسي.

واستنادا إلى عائدات "فيسبوك" لعام 2020 البالغة 85.97 مليار دولار، كلف انقطاع الخدمة يوم الاثنين الشركة في المتوسط ​​163.565 دولارا في الإيرادات كل دقيقة، أي ما يقرب من 60 مليون دولار على أساس أكثر من 6 ساعات من التوقف.