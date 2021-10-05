محافظ بني سويف يوجه باستبعاد فني تنظيم لتلاعبه في محرر رسمي

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى استبعاد فني تنظيم بأحد المراكز، من أعمال التنظيم وأية أعمال مالية أخرى تتعلق بالتعامل مع الجمهور، في ضوء مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية، بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بشأن تقرير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمتضمن وجود تلاعب ومخالفة قانونية حيال بيانات أحد المتغيرات المكانية بإحدى القرى.

الشؤون القانونية تحيل الواقعة للنيابة العامة والإدارية للتحقيق

وتضمنت مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية، الإشارة إلى قيام المختصين بالوحدة المحلية بإرسال بيانات غير صحيحة تخص مبنى آخر، على اعتبار أن المتغير قانوني، والذي ثبت من خلال معاينة وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه مخالف ووضعه غير قانوني، حيث قام فني التنظيم بإخفاء البيانات الصحيحة وتدوين بيانات مخالفة للواقع في محرر رسمي، وعليه تقرر إحالة الموضوع للنيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق، مع تكليف الوحدة المحلية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيرغير القانوني، وذلك تحت متابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

إعفاء مدير إدارة هندسية من منصبه ببني سويف

يشار إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قرر إعفاء مدير إدارة هندسية بأحد مراكز المحافظة من منصبه، في وقت سابق اليوم، مع إحالة مذكرة الشؤون القانونية بالمحافظة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، للتحقيق فيما تضمنته من وجود مخالفة وتلاعب في قيمة تحصيل رسوم جدية تصالح لأحد الطلبات المقدمة من أحد المواطنين، للإدارة الهندسية بأحد المراكز، وتوجيه رئيس المدينة بتكليفه بالعمل في وظيفة أخرى تتناسب مع مؤهله ودرجته.