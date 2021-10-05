شيخ الأزهر والمفتي يهنئان الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

تقدّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر.

الإمام الأكبر يجدد دعوته للمصريين لاستلهام معاني الإرادة

وأكد الإمام الأكبر، أنّ الذكرى التي ضربت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أروع الأمثلة في التضحية والبطولة من أجل استرداد أرضنا الغالية، ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة، وملحمة لتحرير الأرض والحفاظ عليها.

وجدد شيخ الأزهر، دعوته لجموع المصريين، لاستلهام معاني الإرادة والإصرار من انتصارات أكتوبر، ومواصلة العمل في سبيل بناء الوطن ورفعته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يعيد علينا الانتصارات بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.

مفتي الجمهورية: جيش مصر العظيم درع الوطن وحصن الحرب والسلام

ووجّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لملحمة انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال مفتي الجمهورية، في بيانه الذي أصدره اليوم: «تتقدم دار الإفتاء المصرية بخالص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري كافة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت أعظم آيات التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة، حتى تحققت ملحمة النصر التي سجلها التاريخ فخرًا للأجيال المتعاقبة، وستظل هذه الذكرى درسًا عظيمًا يستفيد منه المحبون ويرتدع به من يريد الكيد لهذا الوطن.

مفتي الجمهورية يدعو المواطنين لاستلهام روح انتصارات حرب أكتوبر

ودعا مفتي الجمهورية، المواطنين، للاعتزاز بالوطن وأيامه العظمى، واستمرار التكاتف بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة في حربها ضد تنظيمات وجماعات الإرهاب التي تسعى لنشر الخراب والدمار في مختلف البلاد، بل في أنحاء المنطقة العربية كافة والعالم.

وأكد المفتي، أنّ جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصينة وسيفه الذي قدَّم -ولا يزال يقدم- العديد من التضحيات للدفاع عن حقوق الشعب المصري، وهو لا يزال يؤدي دوره الحاسم في تحقيق التنمية والرخاء في أرض سيناء الغالية، وفي كل بقعة من أرض مصر الطاهرة.

كما دعا مفتي الجمهورية، الشعبَ المصري لاستلهام روح انتصارات حرب أكتوبر المجيدة في هذا الوقت الذي تنجز فيه مصر بطولاتٍ خالدةً في ميادين الحياة المختلفة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي -حفظه الله- تستوجب منا المشاركة الفعالة لتحقيق المقاصد السامية والأهداف الوطنية النبيلة.

ووجّه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتقبل جميع شهدائنا الأبرار في معركة أكتوبر، الذين رووا بدمائهم الذكية أرض الفيروز وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم حتى تحررت سيناء الغالية، وأن يتقبل كل شهيد قدَّم روحه في معارك الوطن ضد أعدائه، كما دعا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.