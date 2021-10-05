البابا يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر

هنأ تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء نص تهنئة البابا للرئيس، كالآتي: «يطيب لنا أن نهنئ سيادتكم بالذكرى الثامنة والأربعين لـ انتصارات أكتوبر المجيدة التي سطرتها سواعد المصريين من خلال القوات المسلحة الباسلة ودماء أبنائها الأبرار، إذ صنعوا ملحمة وطنية شهد لها العالم، ومازال يشهد مجهودات سيادتكم وأجهزة الدولة المصرية للحفاظ على الرفعة المصرية في كافة المجالات، ونرجو لكم ولجيشنا العظيم مزيدًا من التقدم والأعمال المجيدة في سبيل تنمية وطننا الغالي مصر».

البابا يهنيء القوات المسلحة

كما هنأ البابا تواضروس القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر، وجاء نص التهنئة كالتالي: «يسعدنا أن نهنئكم مع كل أبناء القوات المسلحة البواسل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل خالدة في الذاكرة المصرية مسطورة بحروف من نور وبدماء الأبطال الأبرار من الضباط وضباط الصف والجنود من كل أطياف الشعب، بفضل عقيدة القوات المسلحة الراسخة التي حمت الوطن من الأخطار الخارجية وحفظت استقراره في أدق اللحظات التاريخية».