زيارة استثنائية لجميع السجناء بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

قررت وزارة الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية خلال الفترة من 9/10/2021 حتى 31/10/2021، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.