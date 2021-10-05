«المهندسين» تعلن عن تقنية متطورة لتنفيذ المشروعات باستخدام برمجيات حديثة

واصلت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس أحمد رمزي، سلسلة المحاضرات المجانية التي تنظمها للأسبوع السادس على التوالي بعقد محاضرتين، الأولى بعنوان «تطوير مهارات BIM باستخدام البرمجيات الحديثة»، حاضر فيها الدكتور مهندس أشرف أحمد طلعت، مدرس إدارة المشروعات بمعهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا، فيما تناولت المحاضرة الثانية «مقدمة فى إدارة المشروعات»، حاضر فيها الدكتور محمد سماحة، استشاري إدارة مشروعات، وأدار المحاضرات التي عُقدت بمسرح النقابة، إضافة إلى بثها عبر تطبيق «زووم»، المهندس حسين منصور، عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو مجلس شعبة الهندسة المدنية.

اللوحات الهندسية

وخلال كلمته الافتتاحية، طالب المهندس أحمد رمزي، الوقوف دقيقة حدادًا على روح المهندس عادل ربوح، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد، والذي وافته المنية مؤخرًا، مشددًا على أنّ النقابة فقدت بوفاته علمًا من أعلامها، كان من أنشط وأخلص رؤساء النقابات الفرعية، علاوة على دماثة وسمو أخلاقه.

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين، أشار الدكتور أشرف أحمد طلعت، خلال محاضرته، إلى أنّ BIM أسلوب حديث جدا لإنتاج اللوحات الهندسية ومتابعة المشاريع، ومن أحدث أساليب العمل للمهندسين بصفة عامة ومهندسي مدني بصفة خاصة، موضحا أنّ التنافس أصبح عنيفًا بين الشركات، والمهندسين لتطوير مهاراتهم في استخدام هذا الأسلوب بالمشاريع الهندسية، مؤكدًا أنّ BIM أصبح تقنية مهمة لكل المهندسين، خاصة المهندس المدني.

وأضاف طلعت أنّ من ضمن المنافسات تطوير BIM في حد ذاته، وأنّه من أهم أساليب التطوير استخدام البرامج الحديثة لعمل برامج مساعدة تعطي فرصة أكبر للمهندسين لإدخال واستخراج المعلومات وسرعة إنتاج اللوحات والسهولة في متابعة المشاريع الهندسية، موضحًا أنّ أهم التطبيقات هو إنتاج برامج مساعدة للربط بين البرامج المختلفة، وأهمها برامج الريفيت والأتوكاد وASD، حيث يمكن إنتاج برامج مساعدة لهذه البرامج، سواء في صورة برامج منفصلة أو إنتاج برامج تربط هذه البرامج الثلاثة، لتساعد على نقل المعلومات بينها، مما يسهل بقدر كبير عمل المهندس المدنى فى إنتاج اللوحات ومتابعة المشاريع.

إدارة المشروعات

بينما تناول الدكتور محمد سماحة، خلال محاضرته في مقر نقابة المهندسين، مقدمة عن علم إدارة المشروعات، مشيرًا إلى أنّه علم حديث نسبيًّا، وصل مصر من 25 سنة، وهي فترة قصيرة، موضحًا أنّ إدارة المشروعات أسلوب متطور لضمان مستوى التكلفة والمدة الزمنية والجودة للمشروع.

وأوضح أنّ مدير المشروع يختلف عن الاستشاري الذي يصمم، والاستشاري الذي يشرف على التنفيذ، لأنه مسؤول عن إدارة عناصر المشروع وتقليل المخاطر وإدارة التكلفة وإدارة الوقت والجودة، وفى النهاية يتكامل عمل الاستشارى المصمم والمنفذ مع استشارى إدارة المشروعات لنجاح المشروع.

وأكد سماحة أنّه يمكن التمييز بين المشروعات التي لا يتولى إدارتها مديرو مشروعات محترفون، أي استشاري تصميم وإشراف فقط، والمشروعات يتولاها مديرو المشروعات، مشددًا على أنّ المستقبل الواعد في هذه المهنة يتجه صوب تطبيق معايير إدارة المشروعات الاحترافية لتتكامل مع استخدام العقود الهندسية للوصول بالمشروع إلى بر الأمان.