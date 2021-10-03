«المهندسين» تنظم ورشة بـ«الهندسة الكهربائية» لتدريب حديثي التخرج (فيديو)

افتتح المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام نقابة المهندسين، ورشة عمل نظمتها شعبة الهندسة الكهربائية، مساء أمس، برئاسة الدكتور محمد سليمان اليماني، للمهندسين الشباب وحديثي التخرج.

حديثي التخرج

وذكرت نقابة المهندسين في بيان عنها اليوم، أنّ ورشة العمل تهدف لتدريب حديثي التخرج نظريًا وعمليًا على Classic control – PLC، وكيفية تعلم توصيل CB، CONTACTOR ، OVER LOAD ، TIMER ، RELAY إضافة إلى إطلاع المتدربين على أنواع SENSORS وكيفية توصيله في دائرة الكنترول.

حضر الندوة الدكتور محمد حسن سليمان، عضو مجلس الشعبة، والمهندس أحمد حموده، أمين مساعد الشعبة، والمهندس أحمد فؤاد، عضو مجلس الشعبة، والمهندس محمد عزب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية، وحاضر فيها المهندس الاستشاري عادل عبدالعاطي.

وأوضحت شعبة الهندسة الكهربائية، أنّ الورشة شارك فيها أكثر من 50 مهندسا حديث التخرج لتدريبهم نظري وعملي على Classic control – PLC وطرق توصيل CB - CONTACTOR OVER LOAD – TIMER – RELAY - SENSORS.

نقابة المهندسين

كما أعلنت نقابة المهندسين تنظيم ندوة «أونلاين»، من خلال لجنة الشباب، بعنوان خريطة المستقبل «خطة عمل اختراق سوق العمل»، يحاضر فيها المهندس تامر خليل، حيث تناقش الندوة كيفية اختراق شباب المهندسين للحياة العملية والمهارات المؤهلة لسوق العمل.

وفي السياق ذاته، شهد وفد من نقابة المهندسين، افتتاح تطوير معامل البحث العلمي بكلية الهندسة في شبرا بجامعة بنها، وضمّ الوفد المهندس الاستشاري هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة العامة والمهندس جون غالي، عضو مجلس نقابة القاهرة.