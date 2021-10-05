6 معلومات عن حسام الملاحي الذي أصدر الرئيس قرارًا بتعيينه في مجلس الشيوخ

أدى النائب حسام الملاحي، عضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية، اليوم، أمام اللجنة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وذلك بعد صدور قرار بتعيينه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن حسام الملاحي، عضو مجلس الشيوخ الجديد:

من هو النائب حسام الملاحي؟

أدى النائب حسام الملاحي، اليمين الدستورية اليوم، أمام مجلس الشيوخ؛ بديلًا للدكتور أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز، والذي وافته المنية خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، وتحديدا في أبريل الماضي، ونعاه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، قائلاً: «فقدنا زميلاً فاضلاً وعالماً كبيراً مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق».

وتولى حسام الملاحي، عددا من المناصب الإدارية المرموقة؛ فشغل منصب وكيل كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، بالإضافة لمنصب مساعد أول لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المشوار الأكاديمي للنائب حسام الملاحي

وشغل «الملاحي»، منصب رئيس قطاع شئون البعثات والوافدين بجامعة عين شمس، وتمكن من تحقيق تطور كبير في القطاع، على مستوى البعثات للخارج، وزيادة عدد الطلاب الوافدين لمصر من الخارج.

وتقلد منصب رئيس جامعة النهضة، وحقق نقلة في الجامعة خلال فترة توليه المنصب، وتمكن من إبراز دور حقيقي للجامعة في مجال تنمية المجتمع.

ومن المقرر انضمام حسام الملاحي إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ.

وانطلقت، اليوم، فعاليات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي أرسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الـ48 لحرب أكتوبر.