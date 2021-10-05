بدء الجلسة الإجرائية لدور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

افتتح رئيس مجلس الشيوخ، عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، صباح اليوم، وذلك في إطار قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة «الشيوخ» للانعقاد في بداية الجلسة

وأعلن مجلس الشيوخ جدول أعماله خلال اليوم وغدا، حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد.

ويلقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في افتتاح الجلسة، التي تشهد قراءة قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2021، بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، ثم تلاوة نص قرار رئيس لجمهورية ببدء دور الانعقاد الثاني.

حسام الملاحي يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ أداء اليمين الدستورية من أحد النواب المعينين حديثا في المجلس قبل دور الانعقاد الثاني، وهو الدكتور حسام الملاحي، الذي أدى اليمين الدستورية اليوم، عضوا بمجلس الشيوخ، أمام الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

يأتي ذلك بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختياره ضمن المعنيين في مجلس الشيوخ، ومن ومن المقرر أن ينضم الدكتور الملاحي للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويذكر أن الدكتور حسام الملاحي، قد تولى عددا من المناصب الإدارية بداية من وكيل كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، مرورا بتوليه منصب مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس قطاع شئون البعثات والوافدين، حتى أصبح رئيساً لجامعة النهضة.