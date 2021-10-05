عاجل.. حسام الملاحي يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ

أدى الدكتور حسام الملاحي، اليمين الدستورية اليوم، عضوا بمجلس الشيوخ، أمام الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

يأتي ذلك بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختياره ضمن المعنيين في مجلس الشيوخ، ومن ومن المقرر أن ينضم الدكتور الملاحي للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مناصب حسام الملاحي

تولى الدكتور حسام الملاحي، عددا من المناصب الإدارية بداية من وكيل كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، مرورا بتوليه منصب مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس قطاع شئون البعثات والوافدين، حتى أصبح رئيساً لجامعة النهضة.

انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

جدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء شهد انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 419) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

وكذلك تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.

ووفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، من المقرر فتح الباب أمام الأعضاء لاختيار عضوية اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 14 لجنة نوعية.

وتنص المادة 39 من لائحة مجلس الشيوخ على:

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

فيما نصت المادة 40 على:

يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

كما تنص المادة 41 على:يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

جدير بالذكر أن المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أعلن الاستعداد التام للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، والتى ستنعقد اليوم الثلاثاء، الموافق 5 من شهر أكتوبر المقبل 2021.