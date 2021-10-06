حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج السرطان بأنّه يملك حسًا قويًا، إذ يمكنهم معرفة ما يدور في ذهن الشخص المقابل لهم بكل سهولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

اليوم ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر الجديد في مربع برجك، وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.