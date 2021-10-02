حظك اليوم برج السرطان السبت 2-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بالكرم والعطف، لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور.. كن مستعدا للعمل بخشونة ودقة وتحكّم في نفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

إذا كنت متزوجا الوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الطرف الآخر إذا أردت أن تحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.