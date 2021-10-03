حظك اليوم برج السرطان الأحد 3-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الرومانسية والصدق أهم ما يميزان برج السرطان، فضلا عن أنه برج يتميز بالكرم والعطف، لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر بمنزلك الثالث يساعدك أن تحسن التصرف ويدفعك لتوطيد علاقتك بالزملاء، وتقف بجانب الأخوة وتستمتع بقضاء أوقات عائلية حلوة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

فينوس بمنزل الحب تعدك بقضاء أوقات لا تنسى مع من تحبهم ويحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.