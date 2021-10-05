حظك اليوم الثلاثاء 5-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يعد متابعة حظك اليوم بشكل مستمر، أمرًا يشغل بال الكثير الذين يولون اهتمامًا بمعرفة ما تخبرهم به الأبراج الفلكية، لذا تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها توقعات الفلك على الصعيد المهني والعاطفي وهي خدمة يومية لمعرفة حظ برجك، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 5-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك طاقة والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.

حظك اليوم برج الحمل 5-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم مواجهة الكواكب، قد تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 5-10-2021 على الصعيد المهني

حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك.. تستطيع أن تقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم برج الثور 5-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة، وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم عصبيا وانفعاليا، وعليك أن تسمو فوق الصغائر.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-10-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للغضب والانفعال سريعا.. تأنّ وحاول أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 5-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزلك الثالث يساعدك على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.

حظك اليوم برج السرطان 5-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، يمكنك اليوم أن تهتم بجميع من حولك وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس ويوفق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 5-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وموقفك المالي ولا تتسرع.

حظك اليوم برج الأسد 5-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الشمس والمريخ في منزل العلاقات وقد يدفعك ذلك لتوطيد علاقات عائلية وعاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 5-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف مؤثرة، وقد يمنحك ذلك حضورا وثقة بالنفس.

حظك اليوم برج العذراء 5-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يساعدك اليوم على فرض إرادتك ورغباتك بكل ذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 5-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالحذر والعمل في صمت والاحتراس من المكائد، ولا تعلن أخبارك.

حظك اليوم برج الميزان 5-10-2021 على الصعيد العاطفي

قد تجد أنك تميل للتمرد وللابتعاد قليلا عمن تحب أو عن شريك الحياة.. لا تظهر تذمرا واصبر للغد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 5-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع، تقوم بتنمية أعمال وتكسب الإعجاب والمساندة أينما كنت.

حظك اليوم برج العقرب 5-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يجعل الكثيرين يطلبون اليوم صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 116 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 5-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يولّد بعض المشاكل والتراجع النفسي.. وعليك اليوم أن تعمل بدقة وتكون أكثر تحكّما في انفعالك.

حظك اليوم برج القوس 5-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم معاكسة القمر، الشمس والمريخ في منزل الأصدقاء يدفعانك للتعامل بود وسيساعدك ذلك على توطيد علاقاتك مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 5-10-2021 على الصعيد المهني

رغم معاكسة الشمس.. القمر بمنزل الحظ يمنحك يوما مناسبا للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك، وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

حظك اليوم برج الجدي 5-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يعدك بيوم رائع فلكيا وتتجلي فيه قدرتك على الإبهار.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 5-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم للتركيز على أمور مالية ويساعدك على تنظيم أعمالك وأفكارك وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الدلو 5-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 5-10-2021 على الصعيد المهني

قد تشعر ببعض الإرباك والتوتر، وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك ولا تتسرّع، وكن مرنا في علاقتك بالأهل لتجد حلا.

حظك اليوم برج الحوت 5-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمواجهة برجك قد يهدد علاقتك بشريك حياتك.. تمهل وتجنب الصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.