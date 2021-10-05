محافظ الإسكندرية: لجنة لبحث وفحص شكاوى وطلبات المعلمين

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة لبحث وفحص الشكاوى والطلبات والتظلمات الخاصة بالمعلمين على مستوى مدارس المحافظة، في محاولة لوضع آلية واضحة لاستقبال جميع الشكاوى، وسرعة الاستجابة لحلها قبل بداية العام الدراسي المقبل 2021/ 2022، وذلك للعمل على بدء عام دراسي جديد بلا مشاكل أو معوقات .

لجنة لفحص شكاوي المعلمين في الإسكندرية

وأضاف «الشربف»، في تصريحات صحفية، أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية للعملية التعليمية لكل الأطراف بداية من المعلم وحتى التلميذ، للتأكد من عدم وجود أي معوقات ممكن أن تسبب في تعطيل العملية التعليمية في المحافظة، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم على عملية فحص كافة الشكاوى.

وكيل تعليم الإسكندرية: لجنة لفحص الشكاوى

وأوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن اللجنة المشكلة ستقوم بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوي والطلبات عبر الإنترنت تيسيراً على المعلمين.

كل ما تريد معرفته عن لجنة شكاوى المعلمين في الإسكندرية

وأشار إلى أن اللجنة، ستتلقى الشكاوى والطلبات بداية من 15 من شهر أكتوبر الجاري، وحتى 15 من شهر ديسمبر المقبل أي لمدة شهرين متتاليين، وسيتم بحث الشكاوى والطلبات والرد عليها والتواصل مع مقدمها لإبلاغه بنتيجة الفحص، وتقوم اللجنة بإعلان نتيجة فحص الشكاوى في موعد غايته 15 من شهر فبراير المقبل من العام الميلادي الجديد، وذلك بالإضافة إلى إعداد تقرير عن عمل اللجنة بشكل دوري.