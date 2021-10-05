تيارات القناة تمنع «الباروكي» من دخول موسوعة «جينيس»

حاول السباح المصري سيد الباروكي، اليوم الثلاثاء، السباحة لمسافة 30 كيلومتراً، في منطقة البحيرات المرة وقناة السويس الجديدة، في نطاق محافظة الإسماعيلية، لتحقيق أول رقم قياسي في السباحة داخل القناة الجديدة.

وتوقف «الباروكي» عند سباحة 18 كيلومتراً عكس التيار، بسبب مواعيد حركة الملاحة، بحسب تصريحاته، والتزامه بعدد ساعات معين أتاحته هيئة قناة السويس.

الباروكي: منطقة البحيرات أصعب منطقة في العالم في السباحة

وقال «الباروكي»، خلال مؤتمر صحفي، إن منطقة البحيرات في قناة السويس كانت أصعب محاولة للسباحة بها، وتابع قائلاً: «جربت السباحة في معظم بحيرات العالم، وفي نهر النيل، ولم أجد أصعب من منطقة البحيرات في قناة السويس».

وتابع أن المحاولة رغم صعوبتها، إلا أنه نجح في سباحة 18 كيلومتراً متواصلة من منطقة البحيرات ودخول القناة الجديدة والسباحة بها أيضاً، إلا ان الوقت المحدد كان قد انتهى، واضطر للخروج من المياه.

وتابع أنها ليست المرة الأخيرة، وستكون هناك محاولات أخرى، موجهاً الشكر للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمستشار يحيى المحجوب، من وزارة الشباب والرياضة، على دعمهما للمحاولة وسعيهما إلي نجاحها.

الباروكي: هدفي كان الترويج لقناة السويس

وقال الباروكي إن هدفه من المحاولة كان الترويج لقناة السويس، بدلاً من بحر المانش، بمحاولة عبوره القناة كمانع مائي صعب، وتحقيق رقم قياسي، وهو ما يدفع سباحي العالم لمحاولة كسر الرقم.

وتابع أن قناة السويس أهم مجرى ملاحي في العالم، مشيراً إلى أن حادث السفينة «إيفرجيفن» الأخير أثبت ذلك، وبالتالي جاءت فكرة الترويج لها سياحياً، لتكون قبلة للسباحين في العالم، بدلاً من بحر المانش.

وقال الباروكي انه حاول جاهداً تحقيق نصر جديد في ذكري انتصارات أكتوبر بالتزامن مع احتفالات أكتوبر للعام 48 علي التوالي الا ان الظروف حالت دون تحقيق المطلوب.