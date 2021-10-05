ارتفاع مبيعات السيارات خلال 8 أشهر

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات السيارات من مختلف المصنعين في العالم سواء كانت أوروببة أو يابانية أو كورية أو صينية، خلال 8 أشهر من العام الحالي 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم 2020.

ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية والصينية خلال 2021

وأوضح التقرير أن مبيعات السيارات الأوروبية، ارتفعت بنسبة 0.6% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 30.332 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 30.146 سيارة في 2020.

ولفت إلى أن مبيعات السيارات اليابانية ارتفعت بنسبة 77.6% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 39.062 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 21.994 سيارة في 2020.

كما كشف عن مبيعات السيارات الكورية، التي ارتفعت بنسبة 74.1% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 27,432 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 15,753 سيارة في 2020.

وأظهر التقرير مبيعات السيارات الصينية، التي ارتفعت بنسبة 110.4% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 31,786 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 15,108 سيارة في 2020.

حركة بيع السيارات في السوق المصري

ويصدر تقرير معلومات سوق السيارات «أميك» كل شهر من العام؛ لبيان حركة البيع في السوق ورصد اختلاف المبيعات ومقارناتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات التي توجد في السوق المصري.

يذكر أن السوق المصري عانى فترة عصيبة في أوائل العام الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في غلق العديد من المصانع السيارات في العالم، وخفض الإنتاج وتوقف شبه كامل لحركة التصدير، تسببت في حركة البيع، بسبب قرارات الحكومة بوقف عمليات تراخيص السيارات لمدة تقاربت الشهرين.

واستعاد السوق المصري عافيته بشكل كبير في آواخر العام الماضي، وبدأت حركة السوق في العودة، إذ قام العديد من التجار بتقديم عروض ترويجية لاستعادة حركة البيع والشراء بالسوق المصري.