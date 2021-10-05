محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالزقازيق

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، إن 6 أكتوبر 1973م، يظل يومًا خالدًا في ذاكرة الوطن ووجدانه؛ فسطرت خلاله القوات المسلحة المصرية بدماء أبطالها ملحمة وطنية لاسترداد الأرض ورفع علم مصر خفاقاً على أرض سيناء، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تقدم كل غالٍ ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

ووضع محافظ الشرقية يرافقه اللواء محمد والي مدير الأمن، والمستشار العسكري للمحافظة، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الزقازيق.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، واللواء محمد أبو شقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وشباب مديرية الشباب والرياضة والمواطنين.

القوات المسلحة حصن منيع في وجه المتآمرين

وأرسل «غراب»، تحية إعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية، وتظل قواتنا المسلحة حصنًا منيعًا في وجه المتآمرين، وصرحًا شامخًا يجسد العزة والقوة والكرامة.