إزالة 2206 تعديات على مساحة 263 ألف متر في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ المرحله الأولى من الموجه الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 2206 تعديات علي مساحة 264 ألف 370 متر مباني و2007 أفدنة و16 قيراط بنطاق المحافظة.

عدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة

وأشار إلى أن ذلك جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

إزاله 1471 تعديا بالبناء المخالف

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت 1471 تعديا بالبناء المخالف على مساحة 264 ألف و370 مترا مباني و735 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة 2007 أفدنة و16 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفي وقت سابق أعلن المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت 90 تعديا بالبناء المخالف على مساحة 16 ألف و449 مترا و19تعديا بالبناء المخالف على أرض زراعية بمساحه 26 فدانا و21 قيراطا بمراكز «فاقوس - أولاد صقر - كفر صقر - ههيا-الابراهيمية - بلبيس - الحسينية - منيا القمح - ديرب نجم».