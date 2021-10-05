مسؤولة المحتوى السابقة بفيسبوك أمام الكونجرس: الموقع مؤذٍ وكارثي

هاجمت فرانسيس هاوجن، مسؤولة المحتوى السابقة في فيسبوك، في جلسة استماع لها في الكونجرس، إن شركة فيسبوك، تركز على جني الأرباح، وتخفي البيانات، وتساعد على سلوكيات كارثية.

وأضافت مسؤولة المحتوى السابقة في فيسبوك، أن الخيارات التي اتخذتها فيسبوك كارثية، ويجب محاسبتها، مشيرة إلى أنها «تضعف ديمقراطيتنا وتؤذي أطفالنا، وأن الكونجرس يمكن أن يغير القوانين التي يعمل في إطارها فيسبوك»، حسبما بثت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

ضرورة تفكيك فيسبوك

وكانت النائبة في الكونجرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، قالت على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، إن الانقطاع الهائل لشركة فيس بوك، أمس الاثنين، كان بمثابة تذكير باحتكارها للاتصالات والخدمات الأخرى في جميع أنحاء العالم، وكان هذا هو أحدث مؤشر على ضرورة تفكيك الشركة.

ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد فيسبوك، زعمت فيها أن الشركة انخرطت في استراتيجية مانعة للمنافسة تتمثل في شراء الشركات، بما في ذلك خدمة مشاركة الصور انستجرام ومنصة واتس آب.

أسهم فيسبوك تتضرر

وتعرضت أسهم شركة فيسبوك للضرر أيضا، أمس الاثنين، عقب انقطاع عالمي لمستخدمي تطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بها لمدة 6 ساعات متواصلة؛ مما ساعد على أكبر انخفاض للأسهم فيما يقرب من عام.

وألقت فيسبوك باللوم على «تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم» كان وراء انقطاع الخدمة لمدة ست ساعات تقريبًا، يوم الاثنين، مما منع 3.5 مليار مستخدم للشركة من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة مثل واتس آب وسنجر وانسجرام.

وكان انقطاع الخدمة بمثابة الضربة الثانية لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي في غضون أيام عديدة، بعد أن اتهمت موظفة سابقة بالشركة الأحد الماضي الشركة بإعطاء الأولوية للربح مرارًا وتكرارًا على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.