خبير أمن معلومات: التجارة الإلكترونية أكبر ضحايا أعطال فيسبوك وواتساب

كشف نزار سامي خبير أمن المعلومات، عن تفاصيل تعطل منصات «فيسبوك، وانستجرام، وجوجل، وأمازون»، مؤكدًا أن الأعطال كانت ضخمة واستمرت عدة ساعات، وتسببت في تردي الخدمة وشلل في التجارة الإلكترونية، موضحا أن ملايين المواطنين يقومون بالاعتماد على التجارة الإلكترونية التي تستخدم تطبيقات الموبايل شعرت بالعطل بشكل كبير، وتسبب ذلك في خسائر كبيرة.

وأضاف خبير أمن المعلومات في تصريحاته لـ«الوطن»، أن تطبيقات «فيس بوك وواتس اب وانستجرام» تتبع شركة واحدة وعند تعطلها تسبب ذلك في لجوء الكثيرين إلى موقع «تويتر» وجوجل للبحث عن المشكلة مما أدى إلى عطل بهما، كما أمتدت المشكلة إلى موقع التجارة الإلكترونية «أمازون».

وأكد خبير أمن المعلومات، أن سبب بطء موقع البحث جوجل كانت بسبب الأعطال، بالإضافة إلى هجمات أمن سيبراني واختراقات، كما أن أعداد المستخدمين «فيس بوك» وصلت إلى 3 مليار، وهناك ثغرات أمنية في بعض التطبيقات يؤدى إلى مثل هذه التداعيات.

مشاكل بالعديد من المواقع بسبب مشكلة «فيس بوك»

تسببت أعطال شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإنستجرام» وتطبيقات «واتساب وماسنجر» في لجوء المستخدمين لشبكات بديلة، ما تسبب في وجود ضغط عليها وتسبب في إصابتها بالأعطال.

شكاوى مستخدمي عدة منصات عالمية

وأكدت وسائل إعلام عالمية وجود شكوى من مستخدمي شبكات ومنصات «زووم» و«يوتيوب» ومنصة «نتفليكس» وتطبيق «فايبر» وذلك بعدد كبير من دول العالم.

كما شمل التعطل الذي حدث أمس الاثنين، تطبيقات أخرى على مستوى العالم، مثل مواقع أمازون وجوجل، بالإضافة أنه في وقت لاحق، وردت بلاغات عن مشكلات تقنية في تطبيق سناب شات، وتقدم عدد ضخم من مستخدمي هذه المواقع بشكاوى، حيث أفادوا بوجود مشكلات لدى هذه المواقع والمنصات والتطبيقات.