دياب يستعد لأحياء حفل غنائي بالإسكندرية

أعلن المطرب دياب استعداده عن إقامة حفل غنائي كبير سيحييه، يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر في نادي سموحة بمدينة الإسكندرية.

حفل دياب في الإسكندرية

وخلال الحفل سيقدم دياب عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة، والتي يطلبها الجمهور دائمًا بالإضافة إلى تقديم أغنيته الجديدة «ياساتر»، والتي طرحها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وأغنية «ياساتر» هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكس وماستر ماهر صلاح.

دياب يطرح أغنية وطنية

يذكر أن دياب كان قد طرح أغنية وطنية جديدة بعنوان «حكاية متتنسيش»، وذلك للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أدهم دهيمة، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وتضمن الفيديو كليب الخاص بالأغنية عددًا من المقاطع الخاصة بالحرب بالإضافة إلى عدد من صور شهدائنا من القوات المسلحة.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية:

فى 6 أكتوبر اتغير تاريخ الكون

عزيمة وصبر فينا عمرها مقلت

وقالوا علينا متنا وكل شئ مضمون

بايد أبطالنا موازين القوة اختلت

وجبنا الحق لبلادنا

بطولة عملها أجدادنا

ومنهم خدنا قوتنا

وبنورثها لولادنا

حكاية متتنسيش

تاريخ مبينتهيش

وشهدا بدمهم ضحوا عشان نقدر نعيش

حكاية متتنسيش

تاريخ مبينتهيش

وشهدا بدمهم ضحوا عشان نقدر نعيش

فى 6 أكتوبر العالم وقف مبهور

عدلنا خريطة الدنيا دى بايدينا

ويوم النصر فى قلوبنا خلاص محفور

صور أبطالنا عايشة فى كل شئ فينا

تحية لجيشنا وارادته

صموده ونصره من عادته

كتب جوه التاريخ بطولات

كتبها بايده وبخطه

حكاية متتنسيش

تاريخ مبينتهيش

وشهدا بدمهم ضحوا عشان نقدر نعيش

حقيقة عقيدة جوانا فى مصر الشعب جيش

حكاية متتنسيش

تاريخ مبينتهيش

وشهدا بدمهم ضحوا عشان نقدر نعيش

يذكر أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ستكون غدا الأربعاء الموافق 6 أكتوبر ويعمل أكثر من فنان خلال هذه الفترة على التجهيز لعدد من الأغاني الوطنية للاحتفال بها.