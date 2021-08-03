بعد دياب.. حقيقة عقد جلسة صلح بين بهاء سلطان ونصر محروس

نجح الفنان تامر حسني، في عقد جلسة صلح بين الفنان دياب، والمنتج الكبير نصر محروس في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد خلاف لمدة سنوات طويلة، كاد يصل إلى ساحات المحاكم، بسبب مشكلات في بنود الشروط الجزائية.

تامر حسني فشل فى صلح بهاء سلطان ونصر محروس

علمت «الوطن»، أن تلك الجلسة كان من المقرر أن تعقد من قبل بين بهاء سلطان ونصر محروس، وبرعاية تامر حسني أيضا، لكن بسبب حصول بهاء سلطان على حكم محكمة بفسخ التعاقد، تسبب الأمر فى تأجيلها.

وقبل عقد جلسة دياب، حاول تامر حسني فى الجمع بين الاثنين، إلا أن نصر محروس تعذر حضوره للجلسة، لتنتهى القصة بشكل نهائي، ويستمر الحال كما هو عليه، حيث أن بهاء سلطان غير ملتزم لدى نصر محروس، سوى بتسجيل 4 أغنيات فقط من ألبومه الأخير «سيجارة».

بهاء سلطان ملتزم بتسجيل 4 أغنيات جديدة

وكان تامر حسني، نشر عبر صفحته، فيديو للتصالح وعلق عليه قائلا: «الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر، نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب ودي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكراً أستاذ نصر شكراً إنك كبرتني ومردتليش طلبي ووقفت جانب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر نصر محروس».

وكتب نصر محروس، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلًا لـ تامر حسني، «أنا اللي بشكرك يا تامر وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ ليا.. وبافتخر بيك كأكبر فنان في جيلك!.. وطبعاً دياب أخويا الصغير اللي بتمنى له كل خير ونجاح».