دياب يحكي موقفا مع محمود عبدالعزيز.. ويكشف سر نجاح عمرو دياب

روى الفنان دياب أحد المواقف بينه وبين الفنان الراحل محمود عبدالعزيز خلال تصويره مسلسل «باب الخلق»، قائلا: «كان بيقولي خلي الكلام يدوب في بوقك، كان فنان عظيم ومن المثل العليا، ولما كان بيعمل مسلسل (باب الخلق) قالهم هاتولي دياب، فروحت وقالي أنت معانا في المسلسل، فقولتله أنا مش بعرف أمثل، فقالي أنت متعرفش أنك بتعرف تمثل، فأنا بقولك أنت هتمثل، فقولتله أعملولي اختبار، بالرغم أنه كان رافض، فعملت الاختبار واتبسطوا جدًا مني، ولكن تاني يوم اعتذرت وخوفت وقعدت 3 سنين بعدها اعتذر عن أي أعمال بتجيلي، خايف أزاحم الناس في أكل عيشها».

موقف مع الفنان محمود عبدالعزيز

وأضاف «دياب»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يعتبر نفسه تعلم التمثيل في مكان معين، ولكنه انضم لورشة تمثيل ولم يكن منتظما في الحضور فيها، «الورشة كانت من شهر 8 لـ 11، فشهر 8 و9 عندي بيبقي هاي سيزون، وأول مسلسل أمثله كان (ساحرة الجنوب) وكنت خايف أمثل جدًا وأي عرض يجيلي أقول أنا مليش في التمثيل ومعرفش أمثل».

سر نجاح عمرو دياب

وعن سر نجاح الهضبة عمرو دياب، قال «دياب» إن الهضبة لا يعمل شيئا سوى عمله، وأكثر شئ مهتم به هو نفسه وليس أي شئ آخر، «أي حد عاوز ينجح لازم يبص في ورقته، بجانب أنه أفضل ناتج موسيقي في آخر 30 سنة».

كواليس فيلم «السرب»

وعن كواليس مشاركته في فيلم «السرب»، قال إنه يظهر بدور قائد الجناح العسكري لداعش، «دور يخوف جدًا، بس فيلم عظيم وحجم الشغل فيه كبير جدًا، بيتقال عليه عمل ضخم، إخراج أحمد نادر جلال، وبطولة نجوم كبار على رأسنا أحمد السقا ونيللي كريم ومحمد ممدوح وعمرو عبدالجليل، وضيوف الشرف حدث ولا حرج شريف منير وكريم فهمي».