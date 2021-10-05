المواصفات الآمنة لاختيار المشترك الكهربائي

لا يستغنى الكثيرون عن استخدام المشترك الكهربائي في منازلهم، لكن في بعض الأحيان قد يعرضهم ذلك لمخاطر جراء استخدامه الخاطئ، لذا تتواجد بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي التي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك.

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك من خطر الحرائق والانفجارات.

زفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة بعض المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي قبل استخدامه وخطوات يجب اتباعها لاختيار المشترك الآمن وفقا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مواصفات آمنة يجب توافرها في المشترك الكهربائي

1- لا بد من الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غيرالمطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة عند اتخذا قرار بشراء مشترك.

2- احرص عند الاختيار على وجود زر حماية عمومي للحماية، الذي يفصل أتوماتيكيا عند زيادة الأحمال.

3- لا بد أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.

4- لا بد أن يكون الجسم الخارجي للمشترك الكهربائي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

5- لا بد أن تتأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

6- تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي للمشترك.

7- تأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

8- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).