«مرفق الكهرباء» يستجيب لشكوى مواطن حول وجود أقساط شهرية على الفاتورة

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن استجابته السريعة لشكوى أحد المستهلكين، يتضرر فيها من تحميل فاتورة الاستهلاك بأقساط شهرية لكل عداد.

دراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المشكو في حقها

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في بيان له، إلى أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المشكو في حقها تم عمل الإجراءات التالية:

- تم تركيب 2 عداد.

- تم تحميل فترة بينية بين سداد المقايسة وتركيب العداد لكل عداد.

- تم إجراء معاينة وتبين أن العين المركب بها العدادات لم تكن تستمد التيار نهائيا قبل تركيب العدادات.

- تم عمل تسوية دائنة لكل عداد.

- تم التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تمت إزالة أسباب الشكوى.

طرق وآليات استقبال الشكاوى

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن كي يستقبل الجهاز شكواه ويقوم بدراستها طبقا للخطوات التالية:

- تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء.

الخطوات التي يجب أن يتبعها الشاكي

وطالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخطوات يجب أن يتبعها الشاكي وهي كالتالي:

- استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

- إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة.

6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهي كالآتي:

- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- من خلال البرید «ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم».

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- الاتصال على هاتف أرضي رقم 23421475 (داخلي 154).