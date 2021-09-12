مشيرة خطاب: حديث السيسي عن وراثة الدين منطقة خشي الجميع الدخول فيها

قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزير الدولة للأسرة والسكان سابقًا، إن مشهد مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يليق بمصر، وأرسل رسائل للداخل والخارج، كما أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، كان فوق كل التوقعات، فيما يتعلق باللغة التي استخدمها في حواره مع المشاركين بالمؤتمر، وما شهدناه بالأمس كان منحنى حقوقيا بامتياز.

هناك إرادة سياسية قوية لتنفيذ حقوق الإنسان دون تمييز

وأضافت «خطاب»، خلال حوارها مع برنامج «المشهد»، مع الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأحد، أننا شاهدنا إرادة سياسية قوية جدًا للسير قدمًا بجدية لتنفيذ حقوق الإنسان بدون أي تمييز، وهذا يضع مسؤولية على الحكومة والمجتمع المدني والأفراد لتنفيذ الاستراتيجية بنفس الجدية.

الاستراتيجية الوطنية قفزة كبيرة في مجال حقوق الإنسان

وأشارت وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، إلى أن إطلاق هذه الاستراتيجية قفزة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، ومفاجأة للعالم أجمع، مشددة على ضرورة عمل نسخ مبسطة من الاستراتيجية، ويتولى الإعلام توضيح تفاصيلها للمواطنين، مشددة على ضرورة بدء دورات تدريبية لتنفيذ استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يجب وضع خطة زمنية لتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن إجراءات تنفيذ الاستراتيجية تتمثل في كون أن هناك تشريع يجب مراجعته، وأن يتم وضع خطة زمنية بأهداف لتنفيذ المبادرة، وضمان تنفيذها بالشراكة بين المجتمع المدني والحكومي، ورصد موارد بشرية للتنفيذ، وأن يكون هناك جهة لديها موارد تمكنها من تنسيق الجهود لتنفيذ الاستراتيجية.

مصر محظوظة بقيادتها الدينية المستنيرة

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاطر مخاطرة شديدة عندما تحدث عن أن الإنسان يولد على دين والده، وبالأمس تحدث في منطقة كان يخشي الكثيرون الدخول فيها، موضحة أن مشهد الأمس كان ينقصه حضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني؛ لما يقوموا به نحن محظوظين بقيادات دينية مستنيرة.

البعض استغل الدين لقهر المواطنين

وتابعت وزيرة الأسرة والسكان سابقًا، أن الدين مكون هام جدًا في حياتنا، ومشكلتنا أن البعض استغل الدين كي يقهر حقوق الإنسان، واليوم نحن نبرئ الدين من هذا، موضحة أن المبدأ الأول في حقوق الإنسان هو عدم التمييز على أساس الدين او اللون أو النوع.