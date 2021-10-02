«التحالف العربي» يدمر مُسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، مساء أمس الجمعة، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مُسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه «جازان» الواقعة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، والمطلة على البحر الأحمر.

«التحالف العربي»: نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين

وقال «التحالف العربي»، إنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال مصدر عسكري يمني، إن الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران، قصفوا مجمع «إخوان ثابت» التجاري والصناعي شرق مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر بعدد من قذائف المدفعية نشب على إثرها حريق في المنشأة.

ونقل «المركز الإعلامي لألوية العمالقة» عن المصدر، أن فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة اليمنية، تمكنت من سرعة التدخل وإطفاء الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

سياسيا، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، أمس الجمعة، إن محاولة الحوثيين السيطرة على محافظة «مأرب» الواقعة شمال شرقي من العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيون، تمثل حجر عثرة في مفاوضات الأزمة اليمنية، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وأضاف ليندركينج أن بلاده ترى إصراراً كبيراً من الحوثيين للسيطرة على «مأرب»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أشاد في وقت سابق، بـ بطولات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية وقبائل وأبناء محافظة «مأرب» في معارك استعادة الدولة وإسقاط الحوثيين المدعومين من إيران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».