شاكر: مصر تسعى للربط الكهربائي مع أوروبا

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل جديدة عن مشروع الربط بين مصر والسعودية، قائلًا: «وقعنا عقود تنفيذ مع المقاولين في مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وبعد 36 شهرًا سوف تنتهي المرحلة الأولى، وبعد 52 شهرًا سوف تنتهي المرحلة الثانية»، مشددًا على أن مصر حاليًا لديها ربط كهربائي مع الأردن وليبيا والسودان، والربط مع المملكة سوف ينقل 3 آلاف ميجاوات، وهذا رقم كبير.

فوائد كبيرة للربط الكهربائي

وأضاف «شاكر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الثلاثاء، أن الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية له الكثير من الفوائد، ومنها التشغيل الاقتصادي الأمثل للشبكات، والتبادل يجعل اقتصاديات التشغيل أفضل، ويساعد في توليد الكهرباء بسعر اقتصادي بدلًا من تشغيل الماكينات في كل بلد.

وأوضح: «أن الطاقات المتجددة لا يمكن التحكم فيها، لأن أشعة الشمس لا تصل بنفس القوة إلى كل البلدان، ومصر وصلت إلى أسعار منافسة جدًا في الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة».

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذا الخط يتكون من محطات تحويل، وخطوط جهد فائق، وكابل بحري لنقل الكهرباء، وتكلفته تصل إلى 1.8 مليار دولار، وتمويله سيتم من خلال مجموعة صناديق عربية، وحصة مصر 550 مليون دولار، ومليار وربع المليار للمملكة العربية السعودية، مشددًا على أن الدولة تجري مباحثات كثيرة حول هذا الأمر، ووقعنا اليوم والبلدين بهما قدرات كهربائية كبيرة، وتمثل 37% من قيمة التوليد في الدول المحيطة بهما.

ركيزة أساسية في التعاون مع الدول الأخرى

وشدد على أن الربط الكهربائي مع المملكة يعتبر ركيزة أساسية للربط الكهربائي مع الدول العربية والخليجية في قارة آسيا، موضحًا أن مصر تسعى أيضًا للربط الكهربائي مع أوروبا من خلال قبرص واليونان، عبر كابل بحري، مشيرًا إلى أنه سوف يسافر قريبًا إلى هاتين الدولتين لاتخاذ خطوات في هذا المشروع.