تعرف على تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وقع صباح اليوم الثلاثاء، كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، متمثلين في شركة نقل الكهرباء بمصر مع الشركة السعودية للكهرباء عقود مشروع الربط الكهربائي، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

في نقاط.. تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

1 - اشتملت العقود التي تم توقيعها بين الرياض والقاهرة مع 3 تحالفات تتضمن شركات عالمية ومحلية، من أجل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

2 - تبلغ سعة المشروع 3000 ميجا وات من خلال تقنية التيار المستمر HVDC، بجهد 500 كيلو فولت.

3 - يتكون المشروع من خلال إنشاء 3 محطات «تحويل جهد كهربائي»، وهم، أولا محطة شرق المدينة، وثانيا محطة تبوك بالمملكة، وثالثا محطة بدر شرق القاهرة.

4 - يربط بين المحطات الثلاثة خطوط نقل هوائية، حيث تثل أطوالها إلى 1350 متر، مع كابلات بحرية داخل خليج العقبة يصل طولها إلى 22 كيلو متر.

5 - التكلفة الإجمالية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وصلت إلى 1.8 مليار دولار.

وزير الكهرباء: مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يأتي كتتويج لعمق العلاقات بين البلدين

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، يأتي كتتويج لعمق العلاقات بين كل من مصر والسعودية عبر التاريخ؟

وأشار «شاكر» إلى ريادة البلدين فيما يتعلق بتحقيق كل من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع بلاد الوطن العربي، وأن الرباط بين البلدين سوف يكون نواة لربط عربي مشترك، وذلك بالإضافة إلى أن المشروع يأتي داعما ومكملا لرؤيتي البلدين 2030.

وأضاف وزير الكهرباء أثناء التوقيع إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أنه يشكل ارتباطًا قويا بين أكبر شبكتين كهرباء داخل المنطقة، وأنه سوف ينعكس على استقرار مع زيادة اعتمادي التغذية الكهربائيتين بين مصر والسعودية.