3 تحالفات عالمية لتنفيذ الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والرياض.

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يأتي تتويجًا لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ، ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتي مكملًا وداعمًا لرؤيتي كلا البلدين (2030).

1.8 مليار دولار قيمة العقود

وشملت الاتفاقيات التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودًا مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي الذي تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

3000 ميجاوات من الكهرباء

وأضاف «شاكر»، أن هذا المشروع يمثل ارتباطًا قويًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي، إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع يأتي تنفيذًا لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، التي وقعت ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية، مشيرًا إلى أن الممكلة تمتلك أكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، التي تمثل مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول؛ ما يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء.