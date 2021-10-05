تفاصيل نقل الكهرباء بين مصر والسعودية

وقعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي يبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 كيلومتر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

فوائد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

ويحقق المشروع عند تشغيله عددًا من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، إضافة إلى تمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات، ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع.

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نواة لربط عربي مشترك

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المشروع يأتي تتويجًا لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ، ويؤكد على توجيهات قيادتي البلدين وريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتي كلا البلدين 2030.

«شاكر»: مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ارتباط بين أقوي شبكتين

وأضاف «شاكر» أن هذا المشروع يمثل ارتباطًا قويًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء، كما أنه يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعوديه تتويجًا لتوجيهات قيادة البلدين

من جانبه قال عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، التي وقعت ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصاية والتنموية والسياسية بين البلدين.