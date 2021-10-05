نصائح لمزارعي الزيتون والقمح والبلح بجنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية في الوقت الحالي تسعى إلى تقديم خدمات للمزارعين في المحافظة، بجانب دورها الإرشادي، موضحاً أنه جرى عقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات والأقسام، لتحديد خطة العمل القادمة في ظل توجهات الدولة بزيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان.

وأوضح أن جنوب سيناء تُعتبر سلة مصر من الخضر والفواكه ولها مستقبل كبير في مجال الزراعة خاصة أن الأرض صالحة للزراعة، وتوجد آبار مليئة بالمياه، وقال إن كل مزارع لابد أن يستفيد من توجهات الدولة في الوقت الحالي.

إرشادات زراعية لمحصول القمح الشتوي

أعلن وكيل وزارة الزراعة عن عدة إرشادات تفيد مزارعي القمح في المحافظة، منها:

１- يجب الاهتمام باختيار التقاوي المنتقاة والمعتمدة وعدم الاعتماد علي التقاوي مجهولة المصدر.

２- يجب العناية بتجهيز الأرض وتمهيدها وحرثها وتسويتها جيدا قبل الزراعة .

３- يجب الاهتمام بعدم تأخير رية المحاياة التي تكون بعد حوالي 3 أسابيع من الزراعة.

４- إضافة جرعة تنشيطية من الأسمدة الآزوتية عند الزراعة ولتكن ( سلفات النشادر) مع رية الزراعة.

５- إذا لم تتم إضافة الجرعة التنشيطية عند الزراعة فيجب أن تتم إضافة ( سلفات نشادر) مع رية المحاياة.

６- يجب إضافة الدفعة الأولى من العناصر الصغرى بالرش على الأوراق في الصباح الباكر، بعد شهر من الزراعة.

７- الاهتمام بمقاومة الحشائش بخاصة الحشائش العريضة، فإذا كانت قليلة يُمكن أن تُقتلع باليد خصوصا في حالة الزراعة تسطير أو نقر على خطوط أو جور. أما إذا كانت الحشائش كثيرة فلابد من مقاومتها بالمبيدات الموصي بها.

توصيات إرشادية لمزارعي الزيتون بجنوب سيناء

1 - ضرورة التخلص من السرطانات على مدار الموسم .

2- ضرورة التخلص من الحشائش خارج المزرعة حيث تحتوي الحشرات والأمراض التي تهاجم الأشجار والثمار.

3- دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.

4- زيادة عدد النقاطات مع تقدم عمر الأشجار لتوفير الرطوبة المناسبة.

الأشجار التي تروى بالتنقيط

- الرية الأولى: يضاف 2 كجم سلفات نشادر+ 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم .

- الرية الثالثة: يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم.

- الرية الرابعة: يضاف 1 لتر حامض أميني للفدان مدة شهر + 2 لتر حامض هيوميك مرة شهر.+ 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم.

-التسميد الورقي: يتم رش العناصر الصغرى بمعدل 300جم حديد + 150 جم زنك + 150 جم منجنيز + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200جم يوريا.

الري (لتر/ يوم / شجرة)، عمر الأشجار / كمية الري خلال مايو، السنة الأولى / 20 لتر ، السنة الثانية / 22 لتر ، السنة الثالثة / 25 لتر ، السنة الرابعة / 25-30 لتر، السنة الخامسة / 40-55 لتر ، اكبر من 6 /55-70 لتر.

توصيات لمزارعي نخيل البلح

１- الاستمرار في جمع الثمار في المناطق الشمالية في الأصناف المبكرة.

２- الانتهاء من جمع الثمار في جنوب سيناء.

３- البدء في جمع ثمار الأصناف متأخرة النضج في المناطق الشمالية.

４- إضافة دفعة من السماد النيتروجيني والبوتاس بمعدل 250 جم سماد أزوتى و300 جم سماد بوتاسى لكل شجرة.

５- يجب أن يكون الري بعد التسميد مباشرة وعدم التأخير.

التوصيات الفنية لشهر أكتوبر لمزارعي المانجو

1ـ الانتهاء من جمع المحصول بالنسبة للأصناف المتأخرة.

2- البدء في عمليات تقليم الأفرع الجافة والمتشابكة والمكسورة لفتح قلب الشجرة مع إزالة التشوهات الخضرية والزهرية وتجميعها خارج المزرعة.

3ـ مراعاة تقصير ارتفاعات الأشجار والأفرع الجانبية في التقليم لإعطاء فرصة لضوء الشمس للمرور.

4- عقب التقليم ترش أشجار المانجو بأحد المطهرات ومنها اوكسي كلورو النحاس بمعدل 400 جم / 100 لتر ماء مع إضافة مادة ناشرة مثل ترايتون b أو سوبر فيلم بمعدل 50سم³ / 100 لتر ماء.

5 ـ يتم دهان جذوع الأشجار بعجينة بوردو ويمكن للأشجار التي تتعرض جذوعها لظاهرة التشقق يمكن لف الجذوع بـقش الأرز ويمكن كذلك تغطية التربة حول محيط الشجرة للحفاظ علي الرطوبة المحيطة بالمجموع الجذري ومقاومة الحشائش.