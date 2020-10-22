محافظ جنوب سيناء يناقش زراعة أصناف قمح تتحمل ندرة المياه

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، والأمين العام للمهندسين الزراعيين الأفارقة، ومدير مكتب " اكساد " المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، التابع لجامعة الدول العربية، بمكتبه، اليوم، لمناقشة سبل استغلال مياه الأمطار في إنتاج أصناف القمح والذرة التي تتحمل الجفاف وندرة المياه.

واستعرض نقيب الزراعيين خلال اللقاء، أنشطة المركز العربي بجمهورية مصر العربية، الخاصة بمياه الأمطار، والممارسات الجيدة لتحسين إنتاجية أشجار التين والزيتون بالمناطق الجافة وشبة الجافة، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأكد نقيب الزراعيين، أن المركز نجح في إنتاج أصناف القمح والذرة الرفيقة التي تتحمل الجفاف وندرة المياه وكذلك تحسين سلالات الأغنام والماعز، وإمداد مصر بكميات من السائل المنوي لتحسين صفات اللبن واللحم للأغنام والماعز.

كما استعرض تفاصيل جولته بمدينة نويبع وقرية الجبيل بمدينة الطور، و المشروعات الزراعية لدى صغار المزارعين، والدعم الذي تقدمة وزارة الزراعة لمنتفعي الصوب الزراعية، وإمدادهم بشتلات الخضروات وكذلك المزرعة الإرشادية لتربية الأسماك بمزرعة نويبع التابعة لمركز البحوث الزراعية.

وطالب محافظ جنوب سيناء، المركز العربي بتنفيذ بعض الأنشطة الزراعية كدعم من "اكساد" لصغار المزارعين بالمحافظة من خلال تأهيل ورفع قدرات الصوب الزراعية، وإمدادها ببعض المستلزمات الزراعية مثل البلاستيك وشبكات الري ومستلزمات الإنتاج وبعض المعدات الزراعية.

كما طالب المحافظ بتقديم الدعم الفني للمزارعين، من خلال عقد دورات تدريبية من خبراء "اكساد" لإكسابهم مهارات الإنتاج الزراعي في ظل تحديات ندرة المياه، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، خاصة أن إنتاج الصوب الزراعية وفير ويستهلك كميات مياه قليلة، والتوجيه بعمل دراسات لتحسن الثروة الحيوانية بالمحافظة لسلالات الأغنام والماعز والإبل .

واثني المحافظ على دور المهندسين الزراعيين بالمحافظة، لكونهم يتحملون عبء العمل في ظروف قاسية، وتواجدهم الدائم مع المزارعين في المناطق الزراعية داخل الوديان والقري.

ووجه نقيب الزراعيين، الشكر للمحافظ على الدعم والمجهودات التي تقوم بها المحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ودعم أهالي المحافظة من صغار المزارعين، ومربي الثروة الحيوانية.