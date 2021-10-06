تغييرات رؤساء شركات المياه والصرف.. تمكين القيادات النسائية

أجرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حركة تغييرات بين رؤساء الشركات التابعة بهدف ضخ دماء جديدة والاستعانة بأبناء الشركات، مع الحرص على تمكين القيادات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة والقدرة على الإدارة بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة من المشروعات والأعمال المطلوب تحقيقها وإنجازها في التوقيتات المحددة، لرفع كفاءة الأداء بما يسهم في تحقيق أهداف ورؤية الشركة والحرص على الارتقاء والنهوض بالقطاع، معرباً عن أمله في مزيد من التطور والتطوير لخدمة مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

تكرار شكاوى الأهالي والعجز في حل مشكلات انقطاع المياه.. أهم أسباب التغيير

وشملت حركة التغيير عددا من الشركات، خاصة بعد تكرار شكاوى الأهالي وعجز الشركات عن حل مشكلة انقطاع وضعف المياه في بعض المناطق الواقعة في نطاق عملها والتي بدأت الأزمة تظهر تدريجياً في البعض منها قبل 3 سنوات وأخذت تتفاقم مع مرور الوقت حتى أن هناك مناطق تنقطع عنها مياه الشرب طوال ساعات النهار وتعود في منتصف الليل لوقت قصير لدرجة أن المياه في بعض المناطق أصبحت لا تصل إلى الطابق الأول، خاصةً خلال أشهر الصيف، إضافة إلى تجاهل كبار المسؤولين لشكاوى الجمهور وتركها لصغار الموظفين.

التغييرات الجديدة لرؤساء شركات المياه والصرف الصحي بالمحافظات

ووافقت الجمعية على تعيين المهندس أحمد سعيد عرفة رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، خلفا للمهندس سعيد بدة وتعيين المهندس رجب السعيد محمد على، رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، خلفا للمهندس ياسر الشهاوي وتعيين المهندسة دينا عمر سليمان رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، خلفا للمهندس أحمد صحصاح وتعيين المهندس خالد جمال الدين رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، خلفا للمهندس شاكر علي، القائم بتسيير الأعمال وتعيين المهندس شعبان محمد إبراهيم شعبان رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ خلفا للمهندس محمد مفتاح وتعيين المهندس يحيى عبد المنعم عبد الرشيد، رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان وتعيين المهندس حمدي محمد إبراهيم شطا رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية خلفا للمهندس خالد جمال الدين القائم بتسيير أعمال الشركة وتعيين المهنس محمد عبد الجليل محمد النجار رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وتعيين المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية وتعيين المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، خلفا للمهندس حسن عبد الغنى القائم بتسيير أعمال الشركة وتعيين المهندس هشام درة رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد وتعيين المهندس رجب عرفة جمعة وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وتعيين المهندس محمد عيسى أحمد رئيسا رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر.