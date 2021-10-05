«غراب»: حرب أكتوبر سطّرت ملحمة وطنية في حب الوطن

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مقر قيادة قوات المظلات، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يرافقه الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق واللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية.

محافظ الشرقية: حرب أكتوبر المجيدة سطرت ملحمة وطنية

التقى محافظ الشرقية ومرافقوه، اللواء أركان حرب عاطف إبراهيم ماضي قائد قوات المظلات لتهنئته بمناسبة الذكرى الــ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث أكد محافظ الشرقية أن حرب أكتوبر المجيدة سطرت ملحمة وطنية في حب الوطن وتسببت في إعادة كل شبر اغتصبه العدو، ونقلت مصر والعرب من الذلة والمهانة إلى العزة والكرامة، مشيرًا إلى ضرورة أن نستلهم روح أكتوبر لاستكمال بناء مصر الجديدة التي نحلم بها في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

محافظ الشرقية يشيد بدور رجال القوات المسلحة

أشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة التي ستظل درعاً وسيفاً للوطن لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لشعب مصر العظيم مهما بلغت التحديات لتعيش مصرنا العزيزة آمنة مستقرة يحدوها الرخاء والتقدم والرفعة.

الدفاع عن أمن الوطن واستقراره

تبادل المحافظ مع قائد قوات المظلات الدروع التذكارية متمنياً لقواتنا المسلحة أن تظل رايتها خفاقة تدافع عن أمن واستقرار البلاد وتساهم في أعمال البناء والتنمية، داعياً المولى - عز وجل - أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.