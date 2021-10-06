جامعة طنطا تطلق 8 قوافل خدمية دعما لـ«حياة كريمة» وبمناسبة نصر أكتوبر

قال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة بمناسبة أكتوبر شهر الانتصارات وأيضا بمناسبة العيد القومي لمحافظة الغربية، ستدشن 8 قوافل تنموية شاملة لخدمة القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

رئيس جامعة طنطا: 8 قوافل تنموية شاملة لخدمة القرى الأكثر احتياجا

وجاء ذلك دعماً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحا أن البداية كانت اليوم بتوجيه قافلة طبية إلى قرية كفر الراهبين بمركز سمنود بمحافظة الغربية لتوفير الرعاية الصحية المتميزة من خلال نخبة من أساتذة كلية الطب بالجامعة للمرضى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

قافلة طبية لدعم أهالي قرية مركز سمنود الأكثر احتياجا

وأوضح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تسعى لتعظيم دورها الرائد في خدمة المجتمع والمساهمة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وتوفير الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات بالقوافل.

كما أوضح أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ1145 مواطنًا من أهالي القرية وشارك فيها 21 أستاذا بكلية طب طنطا.

وشملت تخصصات أمراض المخ والأعصاب والعظام والباطنة والجراحة والرمد والصدر والقلب، مشيراً إلى أنه تم تحويل 3 حالات لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة .

قافلة علاجية متعددة المجالات الطبية لخدمة المواطنين

شارك فى القافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.‏