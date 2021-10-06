محافظ بورسعيد يشهد احتفالية تكريم المتفوقين بمدارس المطرانية «صور»

حضر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، احتفالية تخرج وتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية طلاب مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس «الراعي الصالح ببورفؤاد واليونانية الحديثة».

وحضر احتفالية أمس كل من الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري إدارات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

ومن مطرانية بورسعيد القمص بولا سعد الممثل القانوني لمدارس المطرانية، ومديري مدارس المطرانية الثلاثة موريس فريد ونشأت أيوب ونيفين رضانة وسمير جرجس، بجانب العشرات من أولياء أمور طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية المتفوقين من طلاب المدارس.

تضمنت الاحتفالية تقديم الطلاب مقطوعات عزف، وفقرات إلقاء شعر، بجانب عدد من الفقرات الفنية المختلفة، والتي نالت إعجاب الجميع.

ومن جانبه، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدور مطرانية بورسعيد في خدمة المجتمع كونها إحدى مؤسسات المجتمع الوطنية، والمساهمات التي تقدمها في ملف التعليم وتطويره.

وأكد «الغضبان» أن التعليم الخاص داعم للتعليم الحكومي، وكلاهما يساهم في تطوير العملية التعليمية، مؤكدا أن المحافظة تسعى لعودة الطلاب للمدرسة ومحاربة الدروس الخصوصية والقضاء نهائيا عليها لأن التعليم الموازي في الدروس الخصوصية يسعى إلى زعزعة ثقة الطلاب في أنفسهم.

محافظ بورسعيد يهنئ «حواتر» بفوزه بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية

كما توجه محافظ بورسعيد بالتهنئة للطلاب المتفوقين على نجاحهم وعلى رأسهم الطالب المتربع على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في أوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة «أحمد حواتر» وهو ابن مدرسة الراعي الصالح ببورفؤاد، داعيا لهم بالمزيد من النجاح في مستقبلهم.

محافظ بورسعيد يسلم المتفوقين شهادات تقدير

وفي ختام الاحتفالية، سلَّم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شهادات التقدير للطلاب المتفوقين، كما كرم القيادات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، كما سلم الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، درع تكريم لـ«الغضبان» على اهتمامه الكبير بالملف التعليمي وتطويره.