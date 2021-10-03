وزيرة الصحة: تطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح كورونا خلال شهر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تلقيح طلاب الثانوية العامة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد سيبدأ خلال شهر، إذ يجرى النزول بالعمر تدريجيًا، موضحة أن لقاحات كورونا متوفرة في مصر فهي آمنة وفعالة، مشددة على ضرورة الانتهاء من تطعيم الأعمار التي فوق الـ18عامًا، مضيفة أن اللقاح لايحمي من الفيروس بنسبة 100%، لكنه بنسبة 100% يقي من الأعراض الحادة، ومن الوفيات، مستدلة على ذلك بانحفاض أعداد الوفيات خلال الموجة الرابعة عن نظيراتها من الموجات السابقة.

هالة زايد: الموجة الرابعة أقل في الوفيات من نظيراتها السابقة

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أن الموجة الرابعة هي الأقل في الوفيات من أي موجة سابقة بالنسبة لعدد الإصابات، كما أن إشغال أجهزة التنفس الصناعي والرعاية المركزة حاليًا أقل من الموجات السابقة، مؤكدة أن معظم من حصلوا على اللقاح إذا أصيبوا بالفيروس لا يحتاجون رعاية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي، مؤكدة أن الجهاز الإداري للدولة به 3.4 مليون شخص، بخلاف العاملين في منظومة التعليم العالي والتربية والتعليم، وجرى تطعيم 3 مليون شخص، ويتبقى فقط 400 ألف شخص.

وزيرة الصحة: معظم الجهات الحكومية أخذت اللقاح

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن معظم الجهات الحكومية أخذت اللقاح، قائلة: «معدش خوفي على اللي شغال في الجهات الحكومية، لكن خوفي على الأشخاص اللي بيترددوا من أجل تلقي الخدمات، زي الشهر العقاري وإدرات المرور، الناس اللي هتروح من غير كمامات أو هتروح من غير ما تطعم، هتيجي تعدي غيرك من اللي جاية تتردد معاك، كلكم لازم تاخدوا اللقاح، مش هيسمح ليك إنك تخش من غير لقاح في وقت معين، فروح من دلوقتي خد اللقاح، عشرات الملايين من الناس تتردد على الجهات الحكومية لأخذ خدمات زي المحاكم والشهر العقاري، دي أماكن مغلقة، لازم الناس كلها تأخذ اللقاحات».