لينك تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2021.. سجل الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، لينك تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، وذلك لاطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2021- الدور الثاني، وذلك حتى نهاية غد الاثنين 4 أكتوبر برسم قدره 300 جنيه للمادة الواحدة، أسوة بالدور الأول.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» لينك تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، وخطوات التظلم وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

لينك تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2021

- ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني الدخول إلى لينك تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 من هنـــــــــــا.

وأشارت الوزارة، إلى أنّه يحق للطالب التقدم بتضرر من نتائجه في المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثاني فقط، بشرط أن يكون من الطلاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق للطالب الذي تقدم لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني ونجح؛ التقدم بتظلم من نتيجته في المواد التي أدى فيها الامتحان في الدور الثاني.

- وبعد الدخول إلى الرابط يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي والبريد الموحد وكلمة مرور البريد، واختيار «الدور الثاني» ثم الضغط على «تسجيل الدخول».

التقدم بطلب تظلم يدوي

ويكون اختيار «الدور الثاني» خاص بطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021، والذين بإمكانهم الآن التقدم بطلب تظلم يدوي على نتيجة الدور الثاني في مواد الدور الثاني فقط والتى أدى الطلاب الامتحان بها وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة، من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك، وهم: «البريد المصري- فوري- وقتي- إيجي باي- سداد- ضامن- أمان- مصاري- بيي- ممكن- طلقة- موجة- خالص موبايل- أموال»، وبعد الدفع يلزم على الطلبة والطالبات، الدخول للموقع واختيار المادة، التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.