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الخطيب وحسن حمدي في افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد بالسعودية

كتب:

الوطن
09:21 م | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
الخطيب وحسن حمدي في افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد بالسعودية

الخطيب وحسن حمدي في افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد بالسعودية

تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق في حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، الذي أقيم قبل قليل في جدة بالسعودية.

وحرص الخطيب وحمدي على حضور حفل الافتتاح بناء على دعوة وجهت إليهما من الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، حيث يرتبط الثلاثة بعلاقة صداقة قوية.

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.

 

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