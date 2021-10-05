الخطيب وحسن حمدي في افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد بالسعودية

تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق في حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، الذي أقيم قبل قليل في جدة بالسعودية.

وحرص الخطيب وحمدي على حضور حفل الافتتاح بناء على دعوة وجهت إليهما من الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، حيث يرتبط الثلاثة بعلاقة صداقة قوية.

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