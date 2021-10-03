الخطيب: القضاء في قلب اهتمام الدولة المصرية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إنَّ القضاء المصري في قلب اهتمام الدولة المصرية، فرئيس الجمهورية بنفسه يذهب للقضاء، فدائما ما يذهب رؤساء الجمهورية للقضاء والقضاة من باب التكريم والتقدير والتمكين لهذه المؤسسة العريقة، لافتا إلى أن القضاء المصري نابه ما ناب الدولة المصرية من عداء في الحرب ضد الإرهاب، موضحا أن القضاء المصري خاض معركة كبيرة ضد الإرهاب، ضمن مؤسسات الدولة المصرية في الحرب ضد الإرهاب وناله أيضا ما ناله من اتهامات وملاسنة وفقد شهداء مثله مثل أغلب مؤسسات الدولة.

الاحتفال بعيد القضاء المصري رسالة تكريم واجبة

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد» أن الاحتفال بعيد القضاء المصري رسالة تكريم واجبة في ذلك التوقيت بالإضافة إلى تكريم عدد من القضاة، وهو أمر هام أيضا لأن رئيس الدولة حينما يتحدث للقضاة كرئيس للسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية يتحدث بنوع من التقدير والتبجيل، وهو واجب طول الوقت من الدولة والشعب المصري تجاه القضاة فهي رسالة تقول بوضوح إن القضاء بقلب الدولة المصرية وأنه محل اهتمام وأنه لن ينال منه أحد، مؤكدا على أن تهنئة رئيس الدولة للقضاة في عيدهم ويكرم المميزين منهم ويتحدث عن وقائع إنسانية بينه وبين القضاء ويتطرق للتأكيد على استقلال القضاء وأن القضاء مستقل ولا أحد يتدخل بشؤونه فهو توقيت طول الوقت من الدولة المصرية على شموخ مؤسسة القضاء.

تولت المحكمة الدستورية سلطة البلاد في ظروف شديدة الحساسية

وأشار الخطيب إلى أن تكريم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، جاء كونه أحد أبناء هذا المرفق العظيم وتحمل المسؤولية في وقت جسيم وصعب، حينما تولت المحكمة الدستورية السلطة وتحملت السلطة وترأست البلاد في ظروف شديدة الحساسية، وفي أصعب الأوقات التي مرت بها الدولة المصرية، خصوصا وأن الدولة المصرية كانت على حافة الانهيار، ونجت هذه الدولة بفضل قادتها، وكان أحد قادتها الكبار والمهمين هو المستشار عدلي منصور ابن المؤسسة القضائية التي تحملت هذه الفترة الصعبة.