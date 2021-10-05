كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عن تفاصيل عزل الطلاب المخالطين بفيروس كورونا، مؤكدا أنه جرى التوافق على أن الحالة المخالطة يجرى عزلها في المنزل لمدة أسبوعين، موضحا أنه جرى التنسيق مع الطب الوقائي على استخراج أوراق للطالب لإثبات أنه كان مخالط لأحد أفراد الأسرة، يتوجه بها إلى المدرسة ثم الإدارة التعليمية، لمنحه موافقة بالبقاء في المنزل لمدة أسبوعين، على أن يعود بعدها إلى المدرسة مرة أخرى.

«التعليم» توضح تفاصيل عزل الطلاب المخالطين بفيروس كورونا

وأكد «حجازي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم في هذا الشأن، من أجل الوصول إلى اقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب والعاملين والمدرسين والاداريين، موضحا أنه عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات؛ لاستعراض الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد.

رضا حجازي: توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمواجهة فيروس كورونا

وأشار «حجازي» إلى أنه جرى الاتفاق مع وزارة الصحة على توفير زائرة صحية بكل مدرسة، مشددًا على مديري المديريات بضرورة تطبيق كافة أشكال الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية، للحفاظ على صحة الطلاب، مشددًا على ضرورة التنبيه على الطلاب والتوعية بغسل الأيدي، ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي كأحد أهم الاجراءات للوقاية من كورونا.

ماذا يحدث إذا اختلط طالب مع حالة مصابة بكورونا؟.. «التعليم» تجيب

وفيما يتعلق بتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، أكد «حجازي» أنه لا نية لذلك مطلقا مع ضرورة الحضور يوميًا، وإلزام الطلاب بالحفاظ على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، أما إذا حدث وجرى اختلاط طالب مع حالة مصابة، يجرى عزل الطالب، وإبقاؤه في المنزل لمدة أسبوعين شريطة إثبات ذلك.