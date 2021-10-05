التعليم توضح الإجراءات الاحترازية بالمدارس والجامعات للوقاية من كورونا

اتخذت وزارة التربية والتعليم عددًا من الإجراءات الاحترازية بالمدارس للوقاية من كورونا، إذ جرى التنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، لاتخاذ مايلزم مع الحالات المخالطة من الطلاب لأي إصابة مؤكدة في محيط الأسرة بفيروس كورونا، من خلال عزل الطالب المخالط لمدة أسبوعين، وفقا لما ذكره الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.

الأوراق المطلوبة لحصول الطالب على إجازة أسبوعين إذا أصيب أحد أفراد أسرته بكورونا

أضاف «حجازي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حال التأكيد على إصابة أحد أفراد أسرة الطالب بفيروس كورونا، لابد من تقديم ما يثبت من أوراق تؤكد إصابة الفرد المشتبة بإصابته بكورونا لإدارة المديرية، مع توضيح صلة القرابة وتقديمها لإدارة المدرسة والإدارة التعليمية المختصة، ثم بعدها يحصل الطالب على موافقة بالبقاء في المنزل لمدة أسبوعين، يعود بعدها لمباشرة حضوره في المدرسة.

أشار «حجازي» إلى أنه جرى التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية في المدارس، وذلك لتحقيق أقصى درجات السلامة والأمان للطلاب وأفراد العملية التعليمية من مدرسين وإداريين وطلبة، لافتا إلى عقد اجتماع بالـ«فيديو كونفرانس» مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات؛ لاستعراض الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد.

«حجازي»: التشديد على تطبيق إجراءات احترازية في المدارس لمواجهة كورونا

وشدد حجازي على أنه يجرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية، للحفاظ على صحة الطلاب، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة، مع التنبيه على الطلاب بغسل أيديهم بشكل دائم والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وتحيق التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن الحضور إلزامي للطلاب ويومي.

كما شدد على الانتهاء من وضع الجداول المدرسية والحلول المرنة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول؛ لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب، وذلك باستغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة، أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية، ووفقًا لظروف كل محافظة.