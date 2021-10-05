خطة «التعليم» للعام الدراسي الجديد.. أبرزها توفير زائرة صحية بكل مدرسة

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات؛ لاستعراض الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، وعدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم والصحة والسكان.

توفير عام دراسي آمن

من جانبه، أشاد نائب الوزير لشئون المعلمين بالتعاون مع وزارة الصحة، في العديد من المجالات، ومن بينها توفير عام دراسي آمن وفق خطة وقائية تعمل على الحفاظ على جميع عناصر المنظومة التعليمية.

توفير زائرة صحية بكل مدرسة

وشدد «حجازي» على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية؛ للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء في الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فتتم المتابعة الصحية بدون غياب المخالط.

حلول مرنة لتقليل الكثافة بالمدارس

وشدد على مديري المديريات، بالانتهاء من وضع الجداول المدرسية وحلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول؛ لتحقيق سبل التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ومن بينها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة، وضرورة الالتزام بما جاء بالكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022؛ الصادرة من وزارة الصحة والسكان؛ قطاع الطب الوقائي، والتي تم رفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس، مع عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقي اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا.

توافر الموارد اللازمة والمناسبة لتطهير الأسطح

كما وجه نائب الوزير لشئون المعلمين، مديري المديريات بتشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة؛ بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما يجب توافر الموارد اللازمة والمناسبة لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.