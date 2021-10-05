«الوزراء»: نأمل في استمرار العمل بالمدارس والجامعات دون توقف

قال المستشار نادر سعد، المتحدث بِاسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ناقش سير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة تأمل في سير العام الدراسي الجديد دون توقف، وذلك من خلال تطعيم كل من فوق الـ 18 عاما وله صلة بالعملية التعليمية؛ سواء في المدارس أو الجامعات، مثل تطعيم المدرسين والإداريين والعمال.

تطعيم مليون شخص بالتعليم قبل الجامعي

وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطعيم طلاب المدارس والجامعات، مشيرا إلى أن المستهدف تطعيمه في التعليم ما قبل الجامعي هو مليون و600 ألف شخص، وتم الانتهاء من تطعيم مليون شخص، ويتبقى فقط 600 ألف من العاملين بالمنظومة؛ سواء في التربية والتعليم، أو الأزهر الشريف، بينما في التعليم العالي من المستهدف تطعيم 3 ملايين شخص.

تطعيم مليون شخص في التعليم الجامعي

وأشار المتحدث بِاسم مجلس الوزراء، إلى أن العدد في التعليم العالي كبير، ولا يتم اقتصار التطعيم على أساتذة الجامعة والعاملين والإداريين بل يشمل كل الطلاب الذين يتجاوزون الـ18 عامًا، متابعا: «إحنا من الـ 3 ملايين طعمنا مليون ويتبقى 2 مليون، العدد الأكبر منهم من الطلبة، وعدد قليل جدا من أساتذة الجامعة»، موضحًا أنه من المتوقع زيادة نسبة التطعيم بين طلاب الجامعات بشكل كبير في أول أسبوع دراسة».