هيئة الأوقاف: حققنا 15.4% زيادة في أرباح وإيرادات ربع العام الجاري

حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًّا جديدًا في إيرادات وأرباح الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/ 2022، إذ بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح، مبلغًا وقدره (363.899.994) جنيهًا، بزيادة قدرها (48.515.245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15.4% عن الفترة ذاتها من العام المالي 2020 /2021.

وكشف هيئة الأوقاف المصرية، في بيان لها قبل قليل، عن تحقيقها أربعة أرقام قياسية جديدة في هذا الربع الأول على النحو التالي:

تفاصيل إيرادات الربع الأول

1- شهر يوليو 2021 حققت مبلغًا وقدره (100.052.525) جنيهًا، بزيادة قدرها (11.525.579) جنيهًا، عما جرى تحصيله خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 13%.

2- شهر أغسطس 2021، حققت مبلغًا وقدره (122.5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30.929.832) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة 33.8%.

3- شهر سبتمبر 2021 حققت مبلغًا وقدره (141.254.807) جنيه بزيادة قدرها (5.967.172) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة تبلغ 4.4%.

4- إجمالي الربع الأول (يوليو- أغسطس- سبتمبر) حققت مبلغًا وقدره (363.899.994) جنيهًا، بزيادة قدرها (48.515.245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15.4% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف في شهر يوليو الماضي

يشار إلى أن الهيئة حققت أعلى إيرادات وأرباح خلال شهر يوليو الماضي، تخطت حاجز المائة مليون جنيه لأول مرة في إيرادات يوليو، وكانت في الشهر ذاته عام 2019-2020م ثمانية وثلاثين مليونًا وثمانمائة ألف جنيه، وفي عام 2020/ 2021 ثمانية وثمانين مليونًا وخمسمائة وسبعة وعشرين ألفًا، وبلغت هذا العام مائة مليون واثنين وخمسين ألفًا، بزيادة قدرها نحو أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه، بنسبة 13% عن نفس الشهر من العام الماضي 2020/ 2021، وزيادة قدرها نحو واحد وستين مليونا ومائتي ألف جنيه بنسبة زيادة 157% عن نفس الشهر من العام قبل الماضي 2019-2022.